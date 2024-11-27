Спортсмен из Пушкино стал бронзовым призером Кубка России по самбо

Павел Сараев является также воспитанником клуба спортивных единоборств «Аврора». Показать свое мастерство в весе до 53 кг спортсмен смог на Кубке России по самбо, который проходит в Краснодаре. К участию приглашены мужчины и женщины, которые занимаются данной спортивной деятельностью. Мероприятие началось 25 ноября, а завершится 28 ноября.

Администрация Городского округа Пушкинский поздравляет Павла с высоким достижением и желает дальнейших успехов. В администрации также поблагодарили тренеров за достойную подготовку спортсменов муниципалитета.

Ранее сообщалось, что каратисты из Пушкино вернулись домой с почетными наградами турнира Сергиево-Посадского округа.