Спортсмен из Пушкинского награжден «бронзой» на Первенстве РФ по гребле

Соревнования прошли в Краснодаре. К участию пригласили спортсменов в возраст от 19 до 24 лет, которые приехали более чем из 20 регионов России. С 25 по 27 ноября они показывали свое мастерство. Так, Анатолий Кулагин преодолел дистанцию в 1000 м. Спортсмен обошел многих соперников. В итоге стал обладателем почетного третьего места. В Администрации Городского округа Пушкинский поздравили Андрея Зубалия с высоким результатом, отметив значимый вклад его тренера в достижение.