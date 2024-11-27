Спортсмен из Пушкинского округа стал чемпионом Всероссийского турнира по боксу

Воспитанник спортшколы «Ивантеевка» городского округа Пушкинский блестяще выступил на Всероссийском турнире по боксу класса А «Гран-При Тулы» и завоевал престижный титул.

Ивантеевский спортсмен Сайдамир Салохидинов показал мастерство борьбы, выдержку и рвение к лучшим результатам. За четыре боя Всероссийского турнира он ни разу не проиграл и выполнил норматив, который установлен для Мастеров спорта РФ. Молодой человек получил соответствующий престижный титул по итогам соревнований.

Как отмечается на сайте администрации Пушкинского округа, боксер Сайдамир стал уже третьим воспитанником спортшколы «Ивантеевка» с «мастерским» статусом в своей дисциплине. Спортсмену и его тренерам, которые стали лицом Пушкинского округа на крупном турнире, выразили благодарность за результаты и достойное выступление.