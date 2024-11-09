Серпуховский спортсмен завоевал первое место на Открытом Кубке ЦФО России по пауэрлифтингу

Спортсмен из городского округа Серпухов Игорь Старовойт показал выдающиеся результаты в ходе Открытого Кубка Центрального федерального округа по пауэрлифтингу, прошедшего в ноябре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что в дисциплине жим лежа без экипировки в весовой категории до 90 кг среди мужчин он завоевал первое место, установив высокий результат в 147,5 кг.

Игорем Старовойтом также была продемонстрирована великолепную технику выполнения упражнений. Его подготовка и упорные тренировки принесли свои плоды, и он смог обойти своих соперников, которые также были сильными и опытными атлетами.