Серпуховский спортсмен завоевал первое место на Открытом Кубке ЦФО России по пауэрлифтингу
Фото: [Депутат фракции «Единая Россия» Московской областной Думы Татьяна Карзубова]
Спортсмен из городского округа Серпухов Игорь Старовойт показал выдающиеся результаты в ходе Открытого Кубка Центрального федерального округа по пауэрлифтингу, прошедшего в ноябре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Уточняется, что в дисциплине жим лежа без экипировки в весовой категории до 90 кг среди мужчин он завоевал первое место, установив высокий результат в 147,5 кг.
Игорем Старовойтом также была продемонстрирована великолепную технику выполнения упражнений. Его подготовка и упорные тренировки принесли свои плоды, и он смог обойти своих соперников, которые также были сильными и опытными атлетами.