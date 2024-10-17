Спортсмен из Воскресенска стал лучшим на Чемпионате мира

Мужчина показал высокие результаты и невероятный уровень физической подготовки на соревнованиях в Долгопрудном, несмотря на свой возраст.

Представитель воскресенского спортивного клуба «Горняк» Виктор Скокин блестяще выступил на чемпионате мира GPA/IPO 2024. Он соревновался с другими тяжелоатлетами в жиме лежа без экипировки в категории до 82,5 кг и в номинации «Ветераны 65-69 лет».

Виктор Викторович завоевал золото, подняв штангу весом 85 кг. Это говорит о его отличной форме, упорстве и воле к победе. На чемпионате среди ветеранов 67-летний спортсмен стал бронзовым призером. Эти награды стали достойным завершением его участия в мировом первенстве.

Скокин является настоящим воплощением решимости и настойчивости, что делает его выдающимся примером для подражания. Он неоднократно демонстрировал свою впечатляющую физическую подготовку и непоколебимую силу воли, удивляя всех вокруг. Его достижения служат вдохновением для многих молодых атлетов.