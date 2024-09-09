Спортсменка из Егорьевска завоевала бронзу на Первенстве мира по борьбе

Фото: [ СШ по вольной борьбе им. Ю.С. Чернова, г. Егорьевск ]

Воспитанницы Спортивной школы по вольной борьбе имени Ю.С. Чернова Алина Шевченко и Маргарита Салназарян из городского округа Егорьевск приняли участие в Первенстве мира U-20 по спортивной борьбе, которое проходит в Понтеведре.

Обе спортсменки продемонстрировали высокие результаты. Алина Шевченко завоевала золотую медаль в своей весовой категории. Ее соперницей стала участница, прибывшая из Турции. Итоговый счет — 12:2. Не успели жители округа обрадоваться данной информации, как пришла еще одна радостная для муниципалитета новость. Маргарита Салназарян со счетом 8:5 одержала победу в поединке с Юлией Пахинюк из Украины. Девушка завоевала бронзовую медаль.

Глава муниципалитета Дмитрий Викулов поздравил Маргариту с победой и выразил слова благодарности заслуженному тренеру РФ, тренеру МБУ ДО «Спортивной школы по вольной борьбе имени Ю.С. Чернова» Олегу Юрьевичу Чернову.

«Маргарита, ты настоящий пример для всех юных спортсменов! Мы гордимся тобой и желаем тебе новых побед и достижений!» — написал глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов в своем Телеграм-канале.

Алина и Маргарита — спортсменки, которые неоднократно достойно представляли честь округа на соревнованиях различного уровня. В частности, девушки — победители первенства Европы и Мастера спорта РФ.