Спортсменка из подмосковных Химок выиграла две медали первенства России

В парном турнире 20-летняя воспитанница областного Училища олимпийского резерва № 3 выступала с Юлией Гусевой из Санкт-Петербурга. Девушки дошли до финала, в котором уступили дуэту Анастасия Береснева (Москва) / Василиса Данилова (Санкт-Петербург), и поднялись на вторую ступень пьедестала почета.

Вторую медаль, на этот раз бронзовую, Альфия получила за командное первенство, в котором сборная Московской области добралась до полуфинальной стадии. Вместе с Юнусовой обладательницами бронзового комплекта наград стали Есения Широкова, Дарина Апсатарова и Яна Терехова. Все эти спортсменки также учатся и тренируются в УОР № 3. Большой успех с теннисистками разделяют наставники Светлана Федосеева, Денис Бочков и Елена Иванова.