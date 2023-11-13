Спортсменки из Химок стали призерами первенства страны по настольному теннису

Спортсменки из городского округа Химки — Яна Терехова, Есения Широкова, Дарина Апсатарова и Альфия Юнусова — выиграли бронзовые медали на первенстве России по настольному теннису.

Соревнования прошли в столице. Участие в них приняли спортсмены до двадцати двух лет. На чемпионате химчанки выступали в составе сборной Подмосковья.

Помимо этого, Альфия Юнусова в рамках личного зачета завоевала серебро в женском парном разряде.

Девушки являются воспитанницами УОР № 3. Как отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, депутат Валентин Герасимов, в училище олимпийского резерва в регионе работают профессиональные тренеры, которые помогают раскрыть потенциал молодых спортсменов.