Спортсменки из Подольска привезли полный комплект наград с Открытого первенства по гимнастике

В преддверии Всероссийского дня гимнастики команда спортсменок городского округа Подольск под руководством тренеров Марии Соловьевой и Натальи Алякринской приняла участие в Открытом первенстве города Челябинска. Всего в соревнованиях было заявлено 167 спортсменов из 10 городов.