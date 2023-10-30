Спортсменки из Подольска привезли полный комплект наград с Открытого первенства по гимнастике
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
В преддверии Всероссийского дня гимнастики команда спортсменок городского округа Подольск под руководством тренеров Марии Соловьевой и Натальи Алякринской приняла участие в Открытом первенстве города Челябинска. Всего в соревнованиях было заявлено 167 спортсменов из 10 городов.
Юные подольчанки показали отличные результаты и забрали бронзовые медали в командном первенстве. Среди личных зачетов-многоборье 2 место заняла Пелагея Ершова, 3 место у Варвары Черныш.
В отдельных видах упражнений места распределились следующим образом:
1 место — Варвара Черныш (брусья, бревно), Виктория Иванникова (опорный прыжок);
2 место — Пелагея Ершова (опорный прыжок, бревно), Николь Сысоева (опорный прыжок);
3 место — Варвара Черныш (опорный прыжок), Варвара Бойкова (брусья).