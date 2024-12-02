Спортсменки из Пушкинского вернулись из Турции с призовыми местами по джиу-джитсу

Спортсменки из Городского округа Пушкинский приняли участие в Открытом Кубке Европы по джиу-джитсу, который состоялся в турецкой Анталье с 28 по 30 ноября.

В мероприятии приняли участие спортсмены из многих стран, в частности, из России, Турции, Австрии, Бельгии, Румынии и Ирака. Россию представляли 50 атлетов. К участию допустили спортсменов разных весовых и возрастных групп.

Две спортсменки из Городского округа Пушкинский вошли в состав сборной России. Девушки тренируются в МБУ «Дворец спорта». Они показали высокие результаты. Так, Александра Голышева была награждена за 1 место, а Дарья Игнатьева — за 3 место. Спортсменки участвовали в разделе файтинг. Они представляли возрастную группу U-14.

Администрация Городского округа Пушкинский поздравляет Александру Голышеву и Дарью Игнатьеву с победой в соревнованиях международного уровня и желает в дальнейшем достижения любых высот. Отдельную благодарность выносят тренерскому составу.