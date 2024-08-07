Спортсмены из Электростали выступили на летней спартакиаде по хоккею на траве

Электростальские спортсмены в составе сборной Подмосковья успешно выступили на XII летней спартакиаде учащихся России по хоккею на траве.

Мероприятие проходило с 30 июля по 6 августа. В Крымск Краснодарского края пригласили спортсменов мужского поля в возрасте от 15 до 16 лет. К участию допустили десять сильнейших команд из разных регионов России, в числе которых была Сборная команда Московской области.

Сборная Подмосковья стала победителями Спартакиады. Спортсмены не проиграли ни одного матча. Честь городского округа Электросталь представляли воспитанники ГБУ ДО «Спортивная школа Олимпийского резерва по игровым видам спорта» и МБУДО «Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва «Электросталь». Тренировали подмосковную команду профессионалы своего дела Кукушкин Максим Андреевич и Голованов Михаил Михайлович.

Отметим, что победа на нынешних соревнованиях уже стала доброй традицией для Подмосковья, потому что ранее сборная команда уже не раз демонстрировала высокий результат на летних спартакиадах.