Спортсмены из Городского округа Пушкинский в ушедшем году успешно выступили на различных турнирах

Как сообщается в социальной сети на страничке спортивной школы «Динамо-Ивантеевка», ее представители на 82 турнирах выиграли 176 золотых наград, 133 серебряных и 196 бронзовых. Особо отмечаются успехи дзюдоистов Али Иброхимжана, который вошел в сборную Киргизии для участия в чемпионате мира, и Патимат Мирзаевой, получившей путевку на первенство России.

Гордятся также в спортшколе и гимнастками. Амалия Зиятдинова вошла в рейтинг-лист наиболее перспективных спортсменок региона, а Ангелина Выборнова включена в сборную Ассоциации спортивных клубов Московской области. Добавим, сразу шестеро «художниц» выполнили норматив первого спортивного разряда. Как видим, подрастает хороший резерв лидерам.