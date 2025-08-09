Спортсмены из Химок одержали победу на международном чемпионате по вольтижировке

Спортсмены из Химок, представляющие спортшколу «Планерная», продемонстрировали выдающиеся результаты на международном чемпионате по вольтижировке, проходившем в конно-спортивном комплексе «Виват, Россия!». В результате соревнований команда завоевала семь медалей, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и таланте наших атлетов. Об этом сообщила администрация Химкинского городского округа.

Вольтижеры из Химок представили впечатляющие произвольные программы, в которых объединены гимнастические и акробатические элементы, выполняя их на лошади, которая двигалась с разной скоростью по кругу. Александру Стикину удалось достигнуть наивысшего успеха — он стал чемпионом как в индивидуальном зачете, так и в парном соревновании совместно с Ольгой Быковской, выступавшей на лошади по кличке Марго.

Также на всероссийских соревнованиях, которые проходили параллельно, Анастасия Барнагова продемонстрировала превосходные навыки и заняла первое место среди девочек на коне Гром. Для Влады Сусловой и Дарьи Муравьевой-Чечеткиной парная программа оказалась удачной, что принесло им серебряные медали. Ольга Быковская также отличилась, получив бронзу в отдельном конкурсе среди женщин.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что достижения спортсменов являются гордостью не только для Химок, но и для всего Подмосковья. Он подчеркнул важность поддержки конного спорта и других дисциплин, способствующих развитию молодежи. Спортивная школа «Планерная», основанная в 2005 году, продолжает активно способствовать формированию новых чемпионов, обучая ребят в различных видах спорта и создавая условия для их успехов на областных и всероссийских турнирах.

Ранее сообщалось, что в Химках прошло патриотическое мероприятие, которое рассказало о начале традиции празднования Дня Победы. Оно состоялось во дворе одного из домов в микрорайоне Новогорск. Гостей ждали лекция, викторины, задания, маршруты по площадкам. По словам организаторов, самое важное в таком общении с людьми — вовлечение детей. Именно в таких случаях у ребенка появляется глубокая внутренняя связь с историей своей страны.