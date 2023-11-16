Спортсмены из Химок стали лидерами Кубка федерации по спортивной аэробике

С внушительным урожаем вернулись воспитанники спортивной школы «Виктория» городского округа Химки с Кубка федерации по спортивной аэробике. Юные спортсмены взяли сразу десять медалей.

За пьедестал победителя на состязании боролись более 400 спортсменов из восьми регионов России. В составе сборной команды Московской области от Химок выступали ученики тренера Елены Челышевой.

В администрации городского округа Химки отметили, что в младших группах индивидуальную победу одержали Мария Молчанова, Иван Правилов, Алена Алешина, Алина Павлова и Тимофей Семин, а в старшей категории участников — Ника Кочеткова. Кроме того, серебро турнира выиграла Станислава Говорова, а почетное третье место заняла Екатерина Кондратьева.

Достойно выступили спортсмены из Химок и в парном соревновании. По сумме баллов первое место занял дуэт Ивана Правилова и Марии Молчановой. Кроме того, тренер спортивного учреждения «Виктория» Елена Челышева была признана лучшим наставником по спортивной аэробике.

Тренер спортшколы «Виктория» Елена Челышева отметила, что соревнования прошли на высоком уровне, а ребята показали хорошую подготовку.

Примечательно, что это уже вторая крупная победа химчан. Ранее дети из этой же спортшколы завоевали пять медалей на Всероссийском и региональных турнирах по спортивной аэробике «Золотая осень».

Также нужно отметить, что сегодня в Химках есть все условия для тренировки юных звездочек. Здесь регулярно строятся новые спортивные комплексы и капитально ремонтируются старые. Действует множество секций.