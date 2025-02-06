Спортсмены из Каширы представят округ на первенстве ЦФО РФ по самбо

В Можайске прошло первенство Московской области по самбо, участие в котором также приняли спортсмены из подмосковной Каширы.

Мероприятие состоялась 1 февраля. Его участниками стали юноши и девушки 14-16 лет, которые прибыли в Можайск из 36 городских округов Подмосковья. Соревнования собрали более 300 участников. По итогам мероприятия были названы победители, которые продолжат борьбу на Первенстве Центрального федерального округа. Данный этап соревнований состоится в городском округе Можайск в конце февраля.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Городской округ Кашира на турнире достойно представили спортсмены, которые тренируются под руководством представителей спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева — инструкторов Андрея Бикбаева и Максима Краило. Подготовкой ребят также занимается тренер спортшколы «Кашира» Николай Золотарев.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

«Поздравляем спортсменов и тренерский состав с достойным результатом, а также желаем удачи на предстоящих соревнованиях!» — отметили в администрации Городского округа Кашира.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Спортсмены выступали, согласно заявленным весовым категориям. В каждой категории были объявлены имена победителей. Несмотря на высокую конкуренцию, каширяне Анастасия Лепилина и Ильдар Гильмутдинов стали серебряными призерами, Амира Чекаева и Александра Шустрова — бронзовыми. Все спортсмены, которые прибыли на турнир из Каширы, прошли отбор на следующий тур соревнований.