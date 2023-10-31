Спортсмены из Каширы стали победителями первенства по боксу
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
В октябре в Пятигорске прошло открытое первенство по боксу, в котором приняли участие более 250 спортсменов.
В соревнованиях приняли участие боксеры из Московской, Ростовской областей, Краснодарского края и других регионов России.
Городской округ Кашира на турнире представили воспитанники боксерского клуба «Русич» МАУ «Спортклуб Кашира» под руководством тренеров Виталия Ерёмина и Дмитрия Данилова.
Победителями в своих весовых категориях стали Арсений и Дмитрий Жильцовы.
«Поздравляем ребят и их тренеров с заслуженными победами!», — добавили в администрации округа.