Спортсмены из Каширы стали победителями первенства по боксу

В октябре в Пятигорске прошло открытое первенство по боксу, в котором приняли участие более 250 спортсменов.

В соревнованиях приняли участие боксеры из Московской, Ростовской областей, Краснодарского края и других регионов России.

Городской округ Кашира на турнире представили воспитанники боксерского клуба «Русич» МАУ «Спортклуб Кашира» под руководством тренеров Виталия Ерёмина и Дмитрия Данилова.

Победителями в своих весовых категориях стали Арсений и Дмитрий Жильцовы.