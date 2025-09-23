Спортсмены из Клина собрали помощь приюту для собак

В прошедшие выходные бегуны из сообщества «5 верст» провели благотворительную акцию под названием «Добрый старт», целью которой стала помощь животным, находящимся на попечении приюта.

103-й забег, организованный проектом «5 верст», был посвящен поддержке четвероногих друзей. Увлеченные бегом люди собрали все необходимое для обитателей приюта. Заранее был опубликован перечень требуемых вещей. На старте акции были переданы сухие корма, подстилки, бумажные полотенца, наполнители для туалетов и удобные лежанки для животных.



На следующий день инициативная группа проекта «5 верст» посетила приют. Волонтер организации провела для гостей ознакомительную экскурсию, во время которой стало известно, что на данный момент в приюте содержится более трехсот животных.

«Сегодняшний день был наполнен теплыми моментами и общением с прекрасными питомцами. Все собаки оказались очень общительными и дружелюбными. Мы внесли небольшой, но важный вклад в их спасение. Мы поиграли с ними, и я уверена, что они получили заряд бодрости и позитивные эмоции», - поделилась Елена Самойленко, организатор акции «Добрый старт».

Приют существует благодаря личным пожертвованиям и спонсорской поддержке. Ежемесячные расходы на содержание животных достаточно высоки. Четвероногие друзья нуждаются в качественном питании и своевременном лечении. Некоторым животным требуется постоянное ветеринарное наблюдение. Благодаря волонтерам из бегового сообщества, жизнь обитателей приюта стала чуточку комфортнее. Участники акции подарили этим питомцам заботу и внимание.