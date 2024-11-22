Спортсмены из Ленинского округа вернулись домой с медалями «Кубка Милютина»

Юные каратисты продемонстрировали свои навыки и приехали со спортивных соревнований с заслуженными медалями.

Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Милютина» недавно состоялись в Вологодской области. Спортсмены Ленинского городского округа Подмосковья в составе команды из 8-ми человек под руководством тренеров Алексея Юмашева и Сергея Крылкова смогли завоевать сразу несколько наград. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Участие в таких соревнованиях стало ценным опытом для воспитанников. Спортсмены поняли свои слабые и сильные стороны. Упорный труд и работа над ошибками помогут ребятам прийти к новым достижениям, как отметил президент федерации по каратэ Ленинского городского округа Сергей Крылков.

На турнире собралось более 700 участников из разных уголков страны. В первый день соревнований воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» из Ленинского округа продемонстрировали впечатляющие результаты. Так, Екатерина Шаркаева завоевала 1-е место в категории «ката» среди девушек 16 лет и старше, а Роман Хацько занял 3-е место в «кумитэ» среди юношей до 84 кг в возрасте 18 лет.

На финальном дне спортсмены из Ленинского округа снова показали отличные результаты в условиях жесткой конкуренции. Максим Акимов и Ярослав Гордиенко заняли 3-е места в категориях «кумитэ» среди юношей 14-15 лет +70 кг и -63 кг соответственно. Всех победителей и призеров наградили медалями различных достоинств, а также дипломами участника и памятными сувенирами.

Ребята смогли преодолеть очередной этап на пути к дальнейшему развитию спортивной карьеры. Полученный опыт и награды вдохновили каратистов на новые свершения и рекорды! Они продолжат трудиться, стремясь к высоким результатам и победам, укрепляя свои позиции на всероссийском уровне.