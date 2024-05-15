Спортсмены из Подмосковья могут стать героями документального фильма о спорте

Подмосковье вошло в список субъектов РФ, в которых пройдут съемки документального спортивного кино. Так, жители региона могут стать героями нового фильма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ожидается, что география проекта «Непридуманные истории» охватит всю Россию: от Дальнего Востока до Москвы. В настоящее время ведется активный поиск героев для кино: юные спортсмены и их тренеры и наставники с необычной судьбой и уникальной историей.

Примечательно, что участие в съемках — это уникальная возможность рассказать о вдохновляющем пути людей разных возрастов, любителей и профессиональных спортсменов, их достижениях и победах. О тех, кому спорт помог преодолеть сложные жизненные испытания, научил идти вперед и не бояться трудностей.

Организатор съемок АНО «Спортивная Хроника» выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив, который будет направлен на съемку серии документальных фильмов «Непридуманные истории». Проект реализуется при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Заявки принимаются до 25 мая.

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