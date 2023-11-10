Спортсмены из подмосковных Химок отличились в турнирах Космической лиги

Спортсмены научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок успешно выступили в турнирах по шахматам и теннису в рамках Космической лиги. В соревновании участвуют работники госкорпорации Роскосмос и ее организаций.

Евгений Утемов, представляющий сборную интегрированной структуры ракетного двигателестроения, пробился в финальный этап турнира. А специалисты Михаил Русаков, Дмитрий Исаев и Анна Алейникова выиграли серебряные медали в командном турнире лиги по теннису.

В церемонии награждения принял участие Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Крикалев. Он поздравил призеров и выразил надежду, что спорт в Роскосмосе продолжит активное развитие.

Впереди соревнования по настольному теннису, волейболу, бадминтону, дартс, плаванию и баскетболу.