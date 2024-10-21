Спортсмены из Серпухова успешно выступили на открытом турнире по кикбоксингу

Они продемонстрировали отличные результаты на спортивном состязании, которое прошло в Троицке с 18 по 20 октября.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие атлеты региона, включая спортсменов из Городского округа Серпухов. Так, воспитанники Спортивного клуба «М-Кик» продемонстрировали выдающиеся результаты.

Золотые медали на турнире вручили Кириллу Болдыреву, Адхамбеку Исроилову и Тимофею Минаеву. Эти награды стали подтверждением их отличной подготовки и профессионализма. А Мухаммадазиз Исроилов, Шахзод Нумонов и Максим Болдырев получили серебро в своих категориях, проявив невероятную силу воли.

Достижения серпуховских спортсменов на турнире подчеркивают важность развития кикбоксинга в области и способствуют увеличению его популярности среди молодежи. Поздравляем всех участников, а также их тренеров с успехом. Желаем им новых побед в будущем!