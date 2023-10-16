Спортсмены из Серпухова взяли золото на состязаниях по гиревому спорту
Фото: [пресс-служба администрации г.о Серпухов]
Серпухов стал площадкой для проведения Кубка Московской области по гиревому спорту.
Состязания прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский Медведь». За звания лучших сражались около сорока спортсменов из пяти муниципалитетов Московской области.
«Гиревой спорт — еще одна визитная карточка Серпухова. Он развивает силу, выносливость, ловкость, координацию и конечно, характер. За десять минут поднять гири максимальное количество раз — задача не из легких», — рассказал глава г.о Серпухов Сергей Никитенко.
Он отметил, что во время состязаний спортсмен не имеет права ставить спортивные снаряды на пол, иначе он выбывает из соревнований.Масштабные состязания принесли в копилку серпуховских спортсменов заслуженное золото. Первое место взяла военная академия из Серпухова. Второе место разделили Подольск и Коломна. На третьем месте оказались Люберцы.Сергей Никитенко сердечно поздравил с победой спортсменов.
«За долгие годы в Серпухове сформировалась сильная школа гиревого спорта. Недавно офицер филиала военной академии РВСН им. Петра Великого Дмитрий Турищев завоевал титул чемпиона мира, и я рад что сегодня наши воины-ракетчики вновь показали достойный результат и завоевали 1 место», — подчеркнул глава городского округа Серпухов.