Как сообщает KP.RU , президент России выразил свою благодарность, поздравив инструкторов, тренеров и педагогов. Владимир Путин подчеркнул, что развитие массового физкультурного движения является приоритетом в стране.

Также российский лидер отметил, что сейчас активно строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы, которые предоставляют возможности для занятий спортом. Мероприятия, такие как «Лыжня России», «Кросс нации» и «Сельские спортивные игры» вовлекают людей разного возраста и уровня подготовки.

Важно отметить, что государственная система управления в сфере физической культуры отмечает свой 100-летний юбилей. В течение долгого времени она работала на благо развития спорта в стране.