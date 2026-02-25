Справедливость для своих: какие категории граждан получат скидку на ЖКУ

Глава думского комитета по труду выступил с инициативой пересмотреть порог расходов на коммуналку для социально незащищенных групп населения. Парламентарий предложил снизить допустимую долю трат на жилищно-коммунальные услуги для пенсионеров и некоторых других категорий граждан на федеральном уровне. Об этом пишет ТАСС .

В российском парламенте прозвучало предложение облегчить финансовую нагрузку на оплату счетов за коммунальные услуги для льготников. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас право на получение субсидии от государства возникает у семьи в том случае, если платежи за ЖКУ превышают установленный федеральный стандарт в 22 процента от общего дохода. Политик считает эту планку завышенной для определенных категорий граждан. По его мнению, справедливо было бы понизить данный порог для пенсионеров, многодетных матерей, а также отцов, которые воспитывают детей в одиночку.

Депутат уверен, что для этих социально уязвимых групп нужно установить индивидуальный предел на общефедеральном уровне. Если расходы на коммуналку превысят эту пониженную планку, государство должно возмещать им затраты.

Кроме того, Нилов обратил внимание на излишнюю бюрократизацию процесса. Он настаивает на том, что сбор многочисленных справок для оформления выплат давно пора отменить. Необходимые для начисления субсидий сведения уже есть в распоряжении различных ведомств и баз данных, поэтому логичнее сделать механизм автоматическим и беззаявительным.