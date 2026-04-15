Старая архитектура безопасности рушится: падение доверия к США толкает ЕС к созданию своей армии

Евросоюз, похоже, всерьез взял курс на создание собственных военных механизмов. Главная причина — стремительное падение доверия к США как к гаранту безопасности в рамках НАТО. Кандидат политических наук и старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин в интервью Pravda.Ru поясняет : раньше силу Альянса определяли не красивые слова в Вашингтонском договоре, а железная уверенность, что Америка действительно придет на помощь в случае конфликта.

По его словам, при этом, как только президент США начинает публично сомневаться в этих обязательствах, вся конструкция дает трещину. И даже если к власти снова придут демократы, прежнего уровня доверия, скорее всего, уже не вернуть — осадок останется надолго.

Политолог добавил, что сейчас европейские союзники чувствуют себя крайне неустойчиво и активно обсуждают страховочный вариант: создание нового альянса между Европой и Канадой — на случай, если Штаты начнут уклоняться от своих обязательств. Украина в этой новой логике тоже фигурирует, но совсем иначе. По словам Кашина, у Киева в ближайшей перспективе нет никаких шансов на вступление в НАТО — этот сценарий фактически закрыт и не рассматривается как реалистичный. Зато сохраняется стратегическая цель по членству в Евросоюзе, хотя ее достижение потребует много времени. Одновременно с этим внутри самого ЕС запущен процесс эволюции в сторону полноценного военного союза.

По его мнению, во-первых, старая архитектура европейской безопасности стремительно устаревает — ее пересматривают прямо на наших глазах. Во-вторых, появляется пространство для новых форматов и соглашений, причем довольно скоро. В-третьих, вопрос Украины из точки бифуркации внутри НАТО превращается в отдельный трек переговоров. Россия, как отмечает эксперт, намерена жестко зафиксировать свою позицию в любом вероятном мирном соглашении — прописать прямые ограничения на вступление Украины в любые военные альянсы. Таким образом, Москва будет добиваться, чтобы Киев ни при каких обстоятельствах не оказался втянут в новый военный блок. Удастся ли это реализовать — пока вопрос открытый, но задача поставлена предельно четко. Европа тем временем готовит себе запасной аэродром без оглядки на Вашингтон, а НАТО как символ незыблемости американских гарантий переживает, возможно, самый серьезный кризис доверия за всю историю.

Ранее сообщалось, что эксперт объяснил, почему украинцы больше не хотят сражаться.