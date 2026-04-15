«Возврат к карточкам»: в Госдуме назвали идею соцкарты для пенсионеров запоздалой

В Общественной палате предложили ввести для пенсионеров единую социальную карту, которая работала бы по всей стране. Идея выглядит благородно, но депутат Госдумы Светлана Бессараб, член комитета по труду и соцполитике, считает ее запоздалой. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, уровень цифровизации в России сегодня один из самых высоких в мире — и пенсионеры уже давно могут получать любые социальные услуги в электронном виде, без всяких пластиковых носителей. Вопрос резонный: зачем возвращаться назад, к карточкам, если страна сделала огромный шаг вперед?

Парламентарий добавила, что технически проблема получения льгот и удостоверений уже решена. Многодетные семьи, например, пользуются цифровыми удостоверениями. Пенсионеру достаточно иметь QR-код хотя бы на телефоне — и показывать его при необходимости, не заходя каждый раз на портал «Госуслуг». То есть электронный формат давно не требует постоянного присутствия в сети. И при этом он удобнее: не надо носить с собой физическую карту, бояться ее потерять или менять при переезде в другой регион. Если все и так работает, то внедрение единой пластиковой карты потребует бюджетных расходов на производство, доставку, обучение персонала и поддержку инфраструктуры — без реального прироста пользы для конечного пользователя. Более того, это может создать путаницу: у человека появится два параллельных способа подтверждения прав (электронный и пластиковый), которые надо синхронизировать.

По ее мнению, для тех пожилых граждан, кому действительно некомфортно в цифре, можно сохранить старые добрые бумажные удостоверения — это честно и понятно. Но возвращаться к поголовному выпуску пластиковых карт как к обязательной мере сегодня уже не имеет смысла. Цифровизация не отменяет человеческий выбор, она дает альтернативу. И навязывать физический носитель там, где все работает через экран, — это шаг не вперед, а в боковую ветку.

Ранее сообщалось, что для пенсионеров планируют создать универсальную льготную карту.