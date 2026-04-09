Спрятать нефть под землю: почему в России срочно начали строить секретные хранилища

В условиях усиления геополитического давления и регулярных угроз энергетической инфраструктуре отечественные эксперты настаивают на формировании масштабной «подушки безопасности» для нефтяного сектора. Об этом пишет Царьград .

Необходимость защиты нефтяных ресурсов

Первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников Анатолий Замрий в рамках форума «Нефтяная столица» выступил с инициативой ускорить строительство стратегических резервуаров. По его словам, текущая ситуация требует оперативного реагирования на комплексные вызовы: изменение логистических маршрутов с европейского направления на азиатское, санкционное давление на морские перевозки и возрастающие риски атак беспилотных летательных аппаратов на заводы и транспортные узлы. Наличие значительных запасов сырья позволит государству сохранять устойчивость отрасли и более уверенно вести диалог на мировых торговых площадках.

Форматы и методы безопасного хранения

Специалисты подчеркивают, что возведение таких объектов стало насущной потребностью. Экспертное сообщество предлагает использовать различные технологические решения, включая подземные полости, льдогрунтовые системы и наземные парки с повышенным уровнем защиты. Подобная практика создания неприкосновенных запасов успешно применяется многими ведущими экономиками мира. В российском дискурсе тема глубокого залегания резервов стала особенно острой после инцидентов на экспортных терминалах, в частности в порту Усть-Луга. Некоторые аналитики проводят параллели с опытом Ирана, предлагая масштабное подземное строительство как эффективный инструмент обеспечения национальной безопасности.