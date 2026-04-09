Спрятать нефть под землю: почему в России срочно начали строить секретные хранилища
Царьград: РФ обсуждает создание льдогрунтовых и подземных резервуаров для нефти
В условиях усиления геополитического давления и регулярных угроз энергетической инфраструктуре отечественные эксперты настаивают на формировании масштабной «подушки безопасности» для нефтяного сектора. Об этом пишет Царьград.
Необходимость защиты нефтяных ресурсов
Первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников Анатолий Замрий в рамках форума «Нефтяная столица» выступил с инициативой ускорить строительство стратегических резервуаров. По его словам, текущая ситуация требует оперативного реагирования на комплексные вызовы: изменение логистических маршрутов с европейского направления на азиатское, санкционное давление на морские перевозки и возрастающие риски атак беспилотных летательных аппаратов на заводы и транспортные узлы. Наличие значительных запасов сырья позволит государству сохранять устойчивость отрасли и более уверенно вести диалог на мировых торговых площадках.
Форматы и методы безопасного хранения
Специалисты подчеркивают, что возведение таких объектов стало насущной потребностью. Экспертное сообщество предлагает использовать различные технологические решения, включая подземные полости, льдогрунтовые системы и наземные парки с повышенным уровнем защиты. Подобная практика создания неприкосновенных запасов успешно применяется многими ведущими экономиками мира. В российском дискурсе тема глубокого залегания резервов стала особенно острой после инцидентов на экспортных терминалах, в частности в порту Усть-Луга. Некоторые аналитики проводят параллели с опытом Ирана, предлагая масштабное подземное строительство как эффективный инструмент обеспечения национальной безопасности.