Спрятать, сжечь или отдать? Появилась инструкция по утилизации святынь для верующих

Обнаружение на берегу реки Суры в Пензе свертка со старыми иконами весной 2025 года вызвало активное обсуждение среди верующих о допустимых способах обращения со святыми образами. В связи с этим в Русской православной церкви дали подробные разъяснения о канонической процедуре утилизации религиозных предметов, пришедших в негодность, сообщает rusamara .

Диакон Пензенской епархии Евгений Белохвостиков, комментируя инцидент, предположил отсутствие злого умысла у человека, оставившего иконы. По его мнению, владелец мог избавиться от образов, испорченных временем или сыростью. При этом священнослужитель отметил, что практика выбрасывания святынь в реку является устаревшей и не одобряется церковью, в том числе из-за экологических соображений.

Согласно церковным правилам, ветхие иконы, которые более не пригодны для молитвенного использования, нельзя просто выкидывать вместе с бытовым мусором. Допустимыми способами утилизации считаются предание огню с последующим захоронением пепла в непопираемом месте либо погребение в земле самих образов, предварительно аккуратно завернутых в чистую ткань.

Наиболее правильным решением церковь называет передачу таких предметов в ближайший храм, где священнослужители сами проведут необходимые действия в соответствии с традицией.

