Синоптик предупредил москвичей о самом холодном дне на неделе

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, жителям Москвы следует быть готовыми к наиболее низкой температуре в ближайшие дни. Об этом он проинформировал в своем телеграм-канале, указав, что особенно холодным станет вторник, 26 августа.

Синоптик отметил, что из-за облачной погоды и кратковременных дождей, препятствующих проникновению солнечного тепла, этот день будет самым прохладным на текущей неделе.

Леус добавил, что в столице воздух прогреется лишь до 14–16 градусов выше нуля, а по области ожидается от 12 до 17 градусов Цельсия. Давление атмосферы будет отклоняться от нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее метеоролог рассказал, где в России уже установились заморозки.