Спрос на отдых в Турции среди граждан России упал в полтора раза

Путешественники из РФ в октябре этого года заметно реже посещали Анталью, один из самых популярных городов. В нем бронировалось жилья на 47,3% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование. В нем он указал динамику бронирований жилья россиянами в разных городах и странах. Стамбул также стал менее популярен, примерно на 22%. Эта тенденция зацепила и Казахстан. Алматы посетило на 34,6% меньше людей. Дубай был затронут снижением турпотока из России в меньшей мере, туда приехало на 14,8% туристов меньше.

Эти цифры привело ТАСС. Тем не менее, Турция по-прежнему находится на первом месте среди самых популярных стран для отдыха с точки зрения россиян. В топовую пятерку также входят Дубай, Минск и Ереван. Пятое место поделили между собой Бангкок и Тбилиси.