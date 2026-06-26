Севастополь стал лидером по снижению спроса на гостиницы в летний сезон 2026 года: число бронирований на июль и август сократилось на 43,1 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные платформы Travelline, с которыми ознакомился « Ъ » .

Путешественники также стали реже выбирать Крым, Чечню и Дагестан, переориентируясь на другие направления внутри страны. По данным Travelline, общий объём бронирований в Крыму снизился почти на 31 процент, а число отмен выросло почти на 88 процентов . Участники рынка связали падение интереса к полуострову с транспортными сложностями, перебоями в работе инфраструктуры и общей осторожностью туристов при планировании поездок на юг.

Снижение спроса затронуло и регионы Северного Кавказа. В Чечне количество гостиничных заявок уменьшилось примерно на 36 процентов, в Дагестане — на 29 процентов . Дополнительным фактором стали последствия весенних наводнений, после которых в ряде районов действовали режимы чрезвычайной ситуации.