Спрос на услуги сопровождения для маломобильных пассажиров на рязанских вокзалах вырос на 27%

За первые пять месяцев 2025 года на вокзалах Рязани услугами сопровождения для маломобильных пассажиров воспользовались 850 человек. Это на 26,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает издание 7info.

Уточняется, что указанная услуга доступна не только в Рязани, но и на других крупных вокзалах, включая Москву, Тулу, Брянск, Калугу, Курск, Орел и Смоленск. Специалисты помогают пассажирам с оформлением билетов, передвижением по вокзалу и посадкой в поезд.

Отмечается, что для удобства маломобильных путешественников на вокзалах оборудованы зоны ожидания с местами для кресел-колясок, скамейками и индукционными контурами для слабослышащих.

Подчеркивается, что рост числа обращений за помощью свидетельствует о востребованности сервиса. Центр содействия мобильности «РЖД» продолжает развивать инфраструктуру, делая железнодорожные поездки доступнее для всех категорий пассажиров.

Ранее сообщалось, что проектирование надземного пешеходного перехода через железную дорогу в Люберцах завершено.