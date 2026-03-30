Спрос разморозили тепло и новинки: названы главные драйверы автомобильного бума в РФ

Российский авторынок демонстрирует рекордную динамику по итогам 13-й недели 2026 года. Согласно данным, предоставленным руководителем аналитического агентства «Автостат» Сергеем Целиковым, за указанный период было реализовано 28,6 тысячи новых легковых автомобилей, пишет РГ.

Глава «Автостата» отметил, что рынок активизировался благодаря раннему наступлению теплой весенней погоды, что способствовало переходу отложенного спроса в реальные сделки. Дополнительным стимулом для покупателей стало появление широкого ряда новинок от производителей и дилеров.

Ключевым фактором рекорда, по словам эксперта, стало завершение квартала: дилерские центры стремятся максимально выполнить установленные планы для получения бонусов. Показатель текущей недели оказался на 19% выше предыдущей и на 36,5% лучше результата аналогичного периода прошлого года.

В сегменте коммерческого транспорта динамика оказалась неоднозначной. За неделю продажи легкого коммерческого транспорта (LCV) составили почти 1,3 тысячи единиц, что ниже показателей прошлого года. В то же время грузовая техника показала рост в 6,2% (1063 единицы).

Самый значительный скачок зафиксирован в сегменте мототехники. Реализовано 1728 единиц, что на 75% больше предыдущей недели и на 22,5% выше уровня прошлого года. Эксперт связывает такой взлет с началом мотосезона.