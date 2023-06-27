Спрос у жителей РФ на недвижимость в Таиланде вырос втрое

По данным брокера недвижимости Tranio, в начале этого года количество покупок жителями РФ квартир в Таиланде увеличилось почти в три раза. Об этом сообщает NEWS.ru .

Уточняется, что жители РФ в этой стране за первый квартал текущего года купили почти 400 квартир.

Отмечается, что также популярнее тайская недвижимость стала и у китайцев, американцев и англичан.

Добавляется, что более половины российских клиентов рассматривают покупку тайской недвижимости для отдыха и сдачи в аренду, 15% — для собственного переезда.