Спрос у жителей РФ на недвижимость в Таиланде вырос втрое
Фото: [©Сергей Пятаков/РИА Новости]
По данным брокера недвижимости Tranio, в начале этого года количество покупок жителями РФ квартир в Таиланде увеличилось почти в три раза. Об этом сообщает NEWS.ru.
Уточняется, что жители РФ в этой стране за первый квартал текущего года купили почти 400 квартир.
Отмечается, что также популярнее тайская недвижимость стала и у китайцев, американцев и англичан.
Добавляется, что более половины российских клиентов рассматривают покупку тайской недвижимости для отдыха и сдачи в аренду, 15% — для собственного переезда.