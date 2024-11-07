Спущен на воду четвертый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Чукотка»

Топливо для него будет изготавливать АО «МСЗ» в Электростали.

Церемония прошла на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Старт по видеосвязи дал Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что создание таких мощных судов – еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России.

«От укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути. Здесь у нас, как известно, амбициозные цели. Работы впереди много», – сказал он.

«Новые ледоколы необходимы для развития СМП и всей российской Арктики. За последние 10 лет грузопоток по трассе вырос почти в 10 раз и ежегодно обновляет рекорды. В этом году перевезено уже более 3 млн тонн транзитных грузов, это на 40 % больше, чем в прошлом году», – отметил глава Росатома Алексей Лихачев.

Топливо для «Чукотки» будет изготавливать АО «МСЗ».

Акционерное общество «Машиностроительный завод» (г.о. Электросталь Московской области) – единственное предприятие, выпускающее ядерное топливо для атомных ледоколов. АО «МСЗ» и ФГУП «Атомфлот» связывает многолетнее взаимодействие и успешное сотрудничество. Благодаря совместным усилиям АО «МСЗ» и ФГУП «Атомфлот» удалось на порядок повысить эксплуатационные характеристики ядерного топлива и безопасность его эксплуатации.



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