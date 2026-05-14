Спустя 19 лет после закладки: под Тверью начали строить храм в память о нерожденных младенцах

Рядом с кладбищем деревни Лебедево Тверской области стартовала активная фаза строительства храма, посвященного святым мученикам — 14 тысячам младенцев, убитых царем Иродом в Вифлееме. Как сообщили в пресс-службе Тверской епархии, церковь возводится в память обо всех нерожденных детях.

На месте будущего фундамента благочинный III Тверского церковного округа протоиерей Димитрий Курдюков и настоятель храма священник Евгений Башкеев отслужили молебен на доброе начало. Закладка храма состоялась еще 6 мая 2007 года, однако приступить к строительству удалось только теперь — благодаря усилиям и пожертвованиям благотворителей. Завершить возведение здания планируют в течение двух месяцев.