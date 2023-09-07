Sputnik Армения: Бадалян и Геворкян задержаны на 72 часа по обвинению в незаконном хранении оружия
Фото: [соцсети]
Поддерживающий Россию в своих публикациях армянский блогер Мика Бадалян и обозреватель новостного агентства Sputnik Армения Ашот Геворкян задержаны спецслужбами страны на 72 часа.
Об этом со ссылкой на их адвокатов Эрика Алексаняна и Лианну Григорян проинформировали в самом Sputnik Армения.
Ранее стало известно, что Мика Бадалян и Ашот Геворкян были взяты под стражу в Горисе армянскими правоохранителями в рамках возбужденного в отношении них уголовного дела за незаконный оборот огнестрельного оружия.
«Бадалян задержан в рамках уголовного производства по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия, а Геворкян непричастен к инициированному уголовному делу», - приводится в публикации новостного агентства.
В российском посольстве в Ереване и в МИД РФ пока данную ситуацию не прокомментировали.