Спутник «УмКА» из Подольска поздравил землян с Днем космонавтики с орбиты

Находясь на расстоянии 500 километров от Земли, «УмКА» продолжает радовать радиолюбителей, которые могут отслеживать его маршрут в реальном времени.

Сигнал с борта спутника был успешно принят в школьном центре управления полетами. Таким образом, подольские школьники доказали, что способны творить настоящие чудеса как на Земле, так и за ее пределами.

Спутник «УмКА», оснащенный оптическим телескопом, стал первым в России, разработанным школьниками при поддержке гранта Фонда содействия инвестициям. Этот проект является частью инициативы Space Pi, организованной в рамках Открытого всероссийского сетевого проекта «Школьный космический телескоп».

Начало работы над проектом было положено в 2019 году, и в июне 2023 года спутник был успешно запущен в космос с космодрома «Восточный».

Ранее сообщалось, что в Химках провели лекцию, приуроченную ко Дню космонавтики.