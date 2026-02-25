Срамота за границей: за что 37% россиян краснеют за земляков за границей

Аналитики образовательной платформы выяснили, какие действия туристов из РФ чаще всего вызывают неловкость у их же сограждан. Почти 40 процентов опрошенных признались, что испытывают чувство стыда за поведение земляков в поездках. В антирейтинг попали громкие разговоры и неуважение к местным традициям, сообщает Лента.ру.

Каждый третий российский турист сталкивался с чувством неловкости из-за манер поведения соотечественников за пределами страны. К такому выводу пришли специалисты онлайн-школы Skyeng, изучившие мнения граждан по этому вопросу.

Статистика показывает, что более всего путешественников коробит от привычки земляков общаться на повышенных тонах. Громкие разговоры на родном языке в общественных местах раздражают 34 процента респондентов. Почти треть опрошенных (27 процентов) указали на неуважение к чужим традициям, приведя в пример прогулки по центру Объединенных Арабских Эмиратов в неподобающе коротких шортах.

Еще 26 процентов участников опроса назвали постыдным упорство, с которым некоторые россияне пытаются объясниться исключительно по-русски, даже видя, что собеседник их не понимает. По словам академического директора Skyeng Анастасии Екушевской, зачастую причиной нелепого поведения становится вовсе не отсутствие воспитания, а языковой барьер. Люди начинают говорить громче из-за неуверенности, что их поймут, и инстинктивно цепляются за родную речь. Эксперт считает, что даже базовое знание иностранного языка помогает снизить тревожность, позволяя путешественникам вести себя более раскованно и уместно.

Помимо прочего, в списке привычек, вызывающих неловкость, оказались попытки унести еду со шведского стола впрок, слишком нарядные луки (например, туфли на каблуке прямо на пляже) и любовь к провизии из дома в виде гречки или тушенки. Примечательно, что почти половина опрошенных (47 процентов) признались: они сами не раз оказывались в неловких ситуациях по вине неточного перевода от онлайн-сервисов.