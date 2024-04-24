Сражавшийся на СВО доброволец из Сербии обратился к Путину

Александр Йокич в беседе с RT честно признался, что боится депортации в Сербию, где ему грозит солидный срок по уголовной статье о наемничестве. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать в получении российского гражданства.

Александр Йокич приехал в ДНР на помощь русскому народу еще в 2021 году. Можно сказать, что он следует по стопам своего отца. Последний в 90-е участвовал в конфликтах в Югославии, находясь рядом с русскими добровольцами. Это вдохновило Йокича на подобные подвиги, и он не собирается отступаться от своего долга.

Сербский доброволец вступил в БТФ «Каскад», где служил до расформирования подразделения. За все годы он не продвинулся в получении российского гражданства, но очень хочет его оформить и получить образование именно в РФ.

Миграционная служба в ДНР не смогла предоставить ему красный паспорт, так как военный заключил контракт именно с республикой. По словам добровольца из Сербии, он опасается депортации на родину, где ему светит не менее 25 лет заключения за наемничество. Это вполне реальный сценарий после распада «Каскада».

Йокич обратился к президенту РФ Владимиру Путину. RT направил запрос в МВД. Телеканал постарается помочь сербу в рамках своего проекта «НеОдинНаОдин».

Ранее сообщалось, что в Госдуме высказались о депортации сербского наемника, который сражался на стороны России.