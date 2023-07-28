Сразу четыре акции, связанные с сожжением Корана, пройдут сегодня в Копенгагене

На первых двух будут снова жечь священную книгу, на третьей планируют протестовать против подобных шагов. Участники четвертой просто выступят против ислама.

Датское издание Dagens nyheter опубликовало список мероприятий в столице страны. Праворадикальная группа «Датские патриоты» захотела провести сегодня две общественные акции. Одна состоится перед зданием исламской религиозной общины, а другая в пригороде Копенгагена. Данное объединение ранее уже неоднократно прилюдно сжигало Коран. Это было сделано прямо перед посольствами мусульманских стран: Ирака, Египта и Турции.

Иракское посольство также фигурирует сегодня в повестке дня. Перед ним снова проведут большое сборище, на котором будут выступать с критикой ислама. А перед зданием парламента будет проведен протест против первых трех мероприятий, а также любых акций, связанных с сожжением Корана.