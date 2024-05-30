Сразу четыре вражеских беспилотника сбили в Белгородской области

Так, по данным пресс-службы военного ведомства, вечером четверга около 20:20 ВСУ запустили четыре своих дрона в сторону Белгородской области, но их засекли практически сразу же силы ПВО и уничтожили в небе. На данный момент информации о пострадавших или разрушениях нет.

Напомним, ранее украинцы при помощи дрона также атаковали пассажирскую ГАЗель, которая везла сотрудников сельхозпредприятия в четверг домой. Все произошло около села Зозули, водитель остановил машину, чтобы спрятать пассажиров, и именно в этот момент дрон нанес удар по людям. Погиб один человек.