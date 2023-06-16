Сразу несколько социально важных объектов обновляют в Серпухове

В этом году в городском округе Серпухов обновляют сразу несколько социально важных для жителей объектов. Как идут работы там на днях проверил глава городского округа Сергей Никитенко. Об этом он сообщил в своем Telegram- канале.

Первой точкой инспекции главы стал Дворец культуры «Россия», где занимается балетная студия «Дебют». Здесь подрядчик уже приступил к работам.

«Изменения коснутся освещения, станков, напольного покрытия, появится специализированный линолеум и профессиональные зеркала», - сообщил Сергей Никитенко.

Кроме того, в ДК приведут в порядок ступени входных групп и отреставрируют пристройку, а также сделают специальную разгрузочную площадку для специализированного концертного оборудования.

Кипит работа и в детском саду №34 «Звездочка». Здесь компания-подрядчик применяет в отделке новое покрытие, в основе которого – измельченная кора пробкового дерева. У него сразу несколько неоспоримых преимуществ – хорошая шумо-, тепло- и гидроизоляция. А кроме того, такое покрытие гипоаллергенно и в нем не развивается грибок и плесень.

«Оштукатуривание выполнено на 80%. В ясельных группах будет применена система «теплый пол». На 50% завершена укладка плитки в санузлах, рабочие завершают и черновые работы по кровли. Приведены в порядок входные группы подвальных помещений, идут подготовительные работы по установке ограждения», - отметил глава городского округа Серпухов.

По его словам, общая готовность сада составляет 35 %. А свои обновленные двери он распахнет к 1 сентября.

К сентябрю постараются строители закончить работы и в парке «Питомник». На месте, где располагается ледовая площадка, рабочие поднимают фундамент. Это пришлось сделать из-за того, что повысился уровень грунтовых вод. До зимних холодов и заливки льда тут можно будет кататься на роликах.