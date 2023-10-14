Сразу несколько украинских беспилотников атаковали утром побережье Краснодарского края

Об очередных сбитых украинких боевых дронах проинформировало Минобороны РФ. Сообщается, что попытка атаки со стороны ВСУ была зафиксирована утром субботы, 14 октября.

По информации российского оборонного ведомства, в небе в районе акватории Черного моря у побережья Краснодарского края системами ПВО были обнаружены сразу несколько вражеских БПЛА.

«14 октября около 7.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края», - пояснили в Минобороны РФ.

Информации о пострадавших в ходе падения обломков сбитых украинских дронов не поступало.