Сразу пять проектов Подмосковья стали лауреатами смотра-конкурса BUILD SCHOOL PROJECT

Накануне в Гостином дворе состоялось вручение наград VII Российского смотра-конкурса с международным участием BUILD SCHOOL PROJECT. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлархитектуры.

Так, в разделе «Постройки» Серебряный диплом получило бюро «АРХПРОЕКТ» за реализованный в Одинцовском городском округе детский сад. Необычная для садика террасированная форма, напоминающая палубы лайнера, стала ответом архитекторов на сложности участка: так было найдено отличное решение по размещению игровых и спален, с максимальным естественным освещением.

Это же бюро также получило Диплом Союза московских архитекторов за построенную в Мытищах школу. Композиционным ядром здесь является объем, соединяющий актовый зал, библиотеку и фойе второго и третьего этажа.

Фото: [ Пресс-служба Мособлархитектуры ]

В номинации «Лучшее решение при реконструкции и модернизации» Бронзовый диплом получило бюро «АРХИКРЕДО» за проект реконструкции со строительством пристройки школы №1 в городе Королев. В нем архитекторы вдохновлялись космическими станциями, и смогли создать композицию из нескольких модулей, объединенных в мини-город для учащихся.

То же бюро «АРХИКРЕДО» (в соавторстве с «Моспроект 7») было отмечено еще и дипломом Союза московских архитекторов в номинации «Лучшее решение интерьера» за дизайн-проект реконструкции Немчиновского лицея. Особое внимание архитекторы уделили внутреннему оформлению общественных зон, которые приближают современную школу к социокультурному центру для образовательных, творческих и спортивных практик.

А еще один Серебряный диплом достался Московской области в номинации «Лучшее решение по благоустройству территорий и игровых пространств для создания комфортной среды для детей». Его получило «Бюро Чехарда» за реализованный проект игровых площадок и дополнительных зон отдыха учащихся гимназии им. Примакова в подмосковных Раздорах. Рядом с гимназией созданы три тематические площадки, с оригинальным оборудованием и геопластикой. К проектированию архитекторы привлекали художников и керамистов, представителей гимназии и педагогов.