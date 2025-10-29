Сразу после совершеннолетия: житель Подмосковья заключил контракт вслед за братом

В пункте отбора на военную службу в подмосковной Балашихе 18-летний Николай заключил контракт с Министерством обороны РФ сразу после достижения совершеннолетия. Подробности об этом узнал REGIONS.

Молодой человек, работавший автослесарем на станции техобслуживания, специально приехал из Бишкека, чтобы присоединиться к своему двоюродному брату, который находится на передовой с 2024 года. Свое 18-летие Николай отметил в начале октября, после чего сразу приобрел билет до Москвы и прибыл в пункт отбора.

Решение о подписании контракта молодой человек принимал осознанно, сообщив о своих истинных планах только сестре, которая отнеслась к этому с пониманием. Родителям он сказал, что уезжает на заработки в Москву на год, чтобы их не беспокоить.

Сейчас Николай проходит подготовку в подмосковном Центре специальной подготовки «Витязь», где окончательно убедился в правильности своего выбора. Как отметил доброволец, он ни разу не пожалел о принятом решении и считает военную службу своим призванием.

