«Сразу три нерабочих дня». Россиян ждут длинные выходные в начале мая

В начале мая жителей России ожидают два периода длинных выходных: с 1 по 3 мая — в честь Праздника Весны и Труда, а также с 8 по 10 мая — в связи с Днем Победы. Об этом сообщила РИА Новости Анна Покровская, ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН.

«Уже с 1 по 3 мая вся страна будет отмечать Праздник Весны и Труда, что дарит сразу три нерабочих дня подряд. С 8 по 10 мая в честь Дня Победы вновь представится возможность отдохнуть три дня вне работы», — пояснила Покровская.

Напомним, что ранее россияне также отдыхали трехдневные периоды: с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества) и с 7 по 9 марта (Международный женский день).

Ранее сообщалось о том, что можно и что нельзя делать 23 марта.