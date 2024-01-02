Сразу восемь автомобилей столкнулись на севере Москвы, есть пострадавший

Массовое ДТП произошло в Москве на проспекте Мира вечером в понедельник, 1 января, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Сообщается, что по-началу столкнулись две машины, затем в этом же месте в ДТП попали еще шесть автомобилей. По информации полиции, пострадал один человек, он обратился за помощью к медикам.

Причины произошедшего инцидента и степень вины каждого из участников ДТП устанавливаются инспекторами. В настоящее время место автоаварии оцеплено, есть затруднения в движении.