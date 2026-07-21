Среди погибших ребенок: страшные последствия последних обстрелов в Белгородской области

По информации врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за прошедшие сутки зафиксировано 153 атаки на территорию 13 муниципалитетов. Под удар попали Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Жертвы: В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в результате обстрелов погибли восемь мирных граждан, среди которых был один ребенок.

Пострадавшие: В семи муниципалитетах ранения различной степени тяжести получили 77 человек, в том числе один несовершеннолетний.