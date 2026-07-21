Среди погибших ребенок: страшные последствия последних обстрелов в Белгородской области
Врио губернатора Шуваев: 8 человек погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область
За минувшие сутки территория Белгородской области подверглась 153 атакам со стороны ВСУ. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил о гибели восьми мирных жителей, включая ребенка, и 77 раненых. Системы ПВО сбили и подавили более 180 украинских беспилотников, пишет ТАСС.
Последствия массированных обстрелов региона
По информации врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за прошедшие сутки зафиксировано 153 атаки на территорию 13 муниципалитетов. Под удар попали Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.
- Жертвы: В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в результате обстрелов погибли восемь мирных граждан, среди которых был один ребенок.
- Пострадавшие: В семи муниципалитетах ранения различной степени тяжести получили 77 человек, в том числе один несовершеннолетний.
- Уточненные данные: Накануне удалось установить личность мужчины, погибшего 19 июля. Кроме того, в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при атаке дрона ВСУ 11 июля в Белгородском округе.
Применяемое вооружение и работа ПВО
В ходе атак украинские военные активно использовали различные виды вооружения:
- Зафиксировано семь случаев обстрела территории региона с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ствольной артиллерии;
- Дважды производился сброс взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов;
- В течение суток над территорией Белгородской области силами ПВО и радиоэлектронной борьбы были успешно сбиты и подавлены 183 украинских БПЛА.