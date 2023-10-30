Среди жителей Ямала разыграют подарки в честь Дня народного единства

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , эти призы можно выиграть за правильные ответы в конкурсе, который стартует 1 ноября в социальных сетях.

Стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается приуроченная к празднику тематическая неделя. Таким образом, конкурс с призами продлится с 1 по 7 ноября. По словам администрации Шурышкарского района, все это время на странице в соцсетях будут публиковаться «вопросы от представителей разных национальностей».

Ямальцам предложат правильно на них ответить, чтобы получить заветные призы. Так можно выиграть балаклавы, анорак и футболки с символикой «Народов Арктики». Эти призы, как выяснилось, выбраны не просто так. Брендированные вещи, как уточнили в администрации, помогут «испытать настоящее единение народов нашего полуострова».